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Лавров считает неприемлемым развязывание войны на Корейском полуострове

Политика
22 сентября, 20:13 дата обновления: 22 сентября, 20:32 UTC+3

Министр иностранных дел также отметил, что "неприемлемо молча смотреть на ракетные авантюры КНДР"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает неприемлемым, как бездействие относительно поведения КНДР, так и развязывание войны на Корейском полуострове.

"Неприемлемо молча смотреть на ракетные авантюры КНДР, но также неприемлемо развязывать войну на Корейском полуострове", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия на неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова

Напряженность вокруг Корейского полуострова

Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В июле КНДР дважды провела испытания баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно проводят в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Надо остудить горячие головы, надо все-таки понять, что нужна пауза, нужны какие-то контакты, - указал министр. - Если есть желающие посредничать, я это активно бы приветствовал".

По его словам, посредниками готовы были быть некоторые европейские нейтральные страны, а также генсек ООН Антониу Гутерриш. "Так что нет недостатка в тех, кто готов бы был испытать не военный, не санкционный, а политический вариант", - добавил глава МИД РФ.

Россия не видит объяснимых причин, по которым западные партнеры, в том числе США, не присоединяются к работе над российско-китайской дорожной картой по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, заявил Лавров.

"У нас нет новых предложений [по ядерной проблеме Корейского полуострова], потому что мы убеждены, что потенциал российско-китайской дорожной карты далеко не исчерпан", - сказал министр.

"И мы не слышим разумных аргументов в ответ на наше предложение все-таки приступить к работе над ней, - указал Лавров. - Не слышим объяснимых причин, по которым наши западные партнеры, в том числе и США, не могут этого сделать".

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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