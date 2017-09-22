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Лавров: озабоченности США в отношении Ирана нужно решать в рамках соответствующих форматов

Политика
22 сентября, 20:21 UTC+3

Глава МИД РФ напомнил, что Совместный всеобъемлющий план действий одобрен резолюцией Совбезом ООН

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Все вопросы в отношении Ирана, которые вызывают у США озабоченности, нужно решать в соответствующих форматах. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Он отметил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) одобрен резолюцией СБ ООН и "вскрывать эту программу равносильно тому, чтобы перечеркнуть все достигнутое". "Это все прекрасно понимают. Если есть какие-то озабоченности у США к Ирану, или у кого-то еще к кому-то еще есть какие-то озабоченности, эти озабоченности надо решать в рамках тех форматов, которые для этого приспособлены", - сказал министр.

"По Сирии есть целый переговорный процесс, по ракетам тоже есть режим, который не запрещает иметь баллистические ракеты. По правам человека есть Совет по правам человека. А путать яблоки и апельсины - это не очень правильно, тем более в таких сложнейших вопросах, как договоренность по иранской ядерной программе", - отметил Лавров.

Он также обратил внимание, что "не только РФ сказала, что нужно спасать СВПД, это сказали все европейские страны, которые участвовали в переговорах". "Это говорят и подавляющее большинство стран-членов ООН", - добавил он.

Ядерная сделка с Тегераном неоднократно подвергалась критике со стороны Вашингтона. Во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на 72-й сессии Генассамблеи ООН, назвал СВПД худшей сделкой в истории США, заявив, что Иран - "страна-изгой, которая главным образом экспортирует насилие, кровопролитие и хаос".

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Темы
Генассамблея ООН - 2017 Ситуация вокруг Ирана
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Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
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