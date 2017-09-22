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Лавров: катарский кризис может быть урегулирован путем обсуждения взаимных озабоченностей

Политика
22 сентября, 20:30 UTC+3

Глава МИД РФ считает, что страны должны "отказаться от ультиматумов и искать общеприемлемое решение"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Урегулирование кризиса вокруг Катара может быть осуществлено путем обсуждения взаимных озабоченностей. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Страны, которые вдруг друг другу стали предъявлять претензии, которые стали говорить о договоренности 2014 года, которая была между ними конфиденциально согласована, как я понимаю, о том, что эта договоренность нарушается, они должны все-таки сесть за стол переговоров, отказаться от ультиматумов и искать общеприемлемое решение, - отметил он. - Озабоченности должны быть рассмотрены, и пути удовлетворения озабоченностей на взаимной основе должны быть найдены, я уверен, что это можно сделать".

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Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар Россия
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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