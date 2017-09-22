Лавров: катарский кризис может быть урегулирован путем обсуждения взаимных озабоченностей

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Урегулирование кризиса вокруг Катара может быть осуществлено путем обсуждения взаимных озабоченностей. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Страны, которые вдруг друг другу стали предъявлять претензии, которые стали говорить о договоренности 2014 года, которая была между ними конфиденциально согласована, как я понимаю, о том, что эта договоренность нарушается, они должны все-таки сесть за стол переговоров, отказаться от ультиматумов и искать общеприемлемое решение, - отметил он. - Озабоченности должны быть рассмотрены, и пути удовлетворения озабоченностей на взаимной основе должны быть найдены, я уверен, что это можно сделать".