Лавров: катарский кризис может быть урегулирован путем обсуждения взаимных озабоченностей

Лавров не верит словам Тиллерсона о вмешательстве РФ в американские выборыПолитика 22 сентября, 20:30
Министры ОПЕК+ могут принять решение о продлении сделки не раньше январяЭкономика и бизнес 22 сентября, 20:19
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателямиСоциальная ответственность 22 сентября, 20:02
Футболист "Шахтера" Срна приостановил выступления за клуб из-за скандала с допингомСпорт 22 сентября, 19:58
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакцииПолитика 22 сентября, 19:46
США обеспечат развертывание сил стратегического назначения в Южной КорееМеждународная панорама 22 сентября, 19:41
Допинговый случай футболиста "Шахтера" Срны не связан с матчами под эгидой УЕФАСпорт 22 сентября, 19:41
Ещенко: футболист "Спартака" Петкович полностью адаптировался в командеСпорт 22 сентября, 19:40
МИД Сирии: США используют подконтрольных им террористов, чтобы помешать урегулированиюМеждународная панорама 22 сентября, 19:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Урегулирование кризиса вокруг Катара может быть осуществлено путем обсуждения взаимных озабоченностей. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Страны, которые вдруг друг другу стали предъявлять претензии, которые стали говорить о договоренности 2014 года, которая была между ними конфиденциально согласована, как я понимаю, о том, что эта договоренность нарушается, они должны все-таки сесть за стол переговоров, отказаться от ультиматумов и искать общеприемлемое решение, - отметил он. - Озабоченности должны быть рассмотрены, и пути удовлетворения озабоченностей на взаимной основе должны быть найдены, я уверен, что это можно сделать".