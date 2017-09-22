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Лавров: Мьянма стала учитывать мнение международного сообщества в ситуации с рохинджа

Политика
22 сентября, 20:56 дата обновления: 22 сентября, 21:39 UTC+3 ООН ООН 22, сентября. /ТАСС

Министр иностранных дел России отметил, что "никто из мирных граждан, не повинных ни в каких деяниях не должен страдать"

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ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Власти Мьянмы стали учитывать рекомендации международного сообщества в ситуации с рохинджа, но никто не отрицает, что имели место и экстремистские нападения. Об этом заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам участия в неделе высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я вчера встречался с министром иностранных дел Бангладеш. Мы с ним говорили об этом, - сказал он. - Мы отмечаем, что власти Мьянмы в ответ на призывы стали учитывать и мнение международного сообщества, и необходимость обеспечивать гуманитарную составляющую своих действий, потому что никто не отрицает, что там были экстремистские нападения".

Лавров подчеркнул, что в любом случае "никто из мирных граждан, не повинных ни в каких деяниях не должен страдать". "Мы отмечаем в позитиве, что власти Мьянмы уже работают над рекомендациями, которые были переданы по линии Международного комитета Красного Креста, Международного Комитета Красного Креста и Полумесяца и сотрудничают с независимой комиссией, которую возглавляет патриарх дипломатии Кофи Аннан".

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