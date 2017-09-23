Лавров: победа над террористами покажет истинные цели США в Сирии

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. США уверяют, что их цели в Сирии заключаются только в борьбе с террористами, победа над "Исламским государством" и "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в РФ террористические группировки) покажет, так ли это. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ. Фрагмент интервью опубликован в субботу на сайте телеканала.

"Когда ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС) будет разгромлен и с ним вместе "Джебхат ан-Нусра", тогда и проявится, у кого какие цели в Сирии, - сказал министр. - Потому что нас американские коллеги, включая [госсекретаря США Рекса] Тиллерсона, уверяют клятвенно, что у них нет никакой другой цели в Сирии, кроме уничтожения террористов".

"Вот когда это состоится, станет ясно, так это или какие-то цели политические Соединенные Штаты преследуют", - добавил Лавров.