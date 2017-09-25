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Андрей Хапочкин выбран председателем Сахалинской областной думы седьмого созыва

Политика
25 сентября, 9:57 UTC+3 ЮЖНО-САХАЛИНСК /Корр. ТАСС, Ирина Байбарза

Выборы в облдуму прошли 11 сентября

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Сахалинская областная дума седьмого созыва начала работу. На первом заседании председателем регионального парламента выбран Андрей Хапочкин, сообщила в понедельник пресс-служба облдумы.

"Сегодня на заседании состоялась церемония вручения депутатам удостоверений. Затем в соответствии с регламентом и уставом думы были проведены выборы руководства. На должность председателя регионального парламента предложили две кандидатуры - Андрея Хапочкина и Светланы Ивановой. Большинством голосов избран Андрей Хапочкин", - пояснили в пресс-службе.

На заседании зарегистрированы фракции партий "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. "Единую Россию" возглавил Александр Ивашов, КПРФ - Юрий Выголов, ЛДПР - Дмитрий Флеер. На заседании были сформированы постоянные комитеты, избраны их руководители.

Выборы в облдуму седьмого созыва прошли 11 сентября.

Региональный парламент выбирается по смешанной избирательной системе (половина из 28 депутатов избирается по партийным спискам, другая - по одномандатным округам). По итогам голосования "Единая Россия" набрала 44,64% голосов, на втором месте КПРФ с 16,05%, на третьем ЛДПР - 13,02%.

Остальные партии не перешагнули 5% рубеж. В сахалинском парламенте на ближайшие пять лет представлены три партии: "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР.

Андрей Алексеевич Хапочкин родился 7 октября 1967 года в селе Кобляково Иркутской области, на Сахалине проживает с 1969 года. В 1992 году окончил Харьковский институт радиоэлектроники им. М. К. Янгеля и начал трудовую деятельность в должности видеоинженера ГТРК "Сахалин".

В 1998-1999 годы - редактор, корреспондент и ведущий информационных выпусков телевизионных новостей "Наш день" телекомпании АСТВ, автор первых в Сахалинской области ежедневных спортивных новостей в информационной программе.

В 1999 году возглавил пресс-центр администрации Сахалинской области, в 2002 году назначен руководителем управления молодежной политики Сахалинской области.

Автор и инициатор молодежных областных проектов "Спорт против подворотни", "Жилье - молодым", "Сахалинский студенческий отряд", "Студенческая лига", "Сахалинская любительская хоккейная лига" и других.

С 2006 года - депутат Сахалинской областной Думы четвертого, пятого и шестого созывов. Трижды побеждал на выборах по избирательному округу в Южно-Сахалинске.

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