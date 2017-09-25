Вице-губернатор Красноярского края опроверг слухи об отставке Виктора Толоконского

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КРАСНОЯРСК, 25 сентября. /ТАСС/. Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский не подавал заявление об уходе с должности руководителя региона. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора региона Сергей Пономаренко.
"Распространенная информация о том, что губернатор написал заявление об отставке, не соответствует действительности. Я не знаю, чем руководствовался портал "Сиб.фм", опубликовавший эту информацию", - сказал собеседник агентства.
Сейчас, по словам Пономаренко, губернатор находится в Красноярске. Между тем источник ТАСС в краевом правительстве сообщал, что в понедельник публичных мероприятий с участием Толоконского не предусмотрено, не было и традиционной еженедельной планерки с членами краевого правительства.
В воскресенье новосибирский портал "Cиб.фм" со ссылкой на собственные источники в краевой администрации написал, что губернатор края Толоконский написал заявление об отставке.