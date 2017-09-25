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Путин может встретиться с Мадуро в начале октября в Москве

Политика
25 сентября, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы и министр нефтяной промышленности республики Эулохио дель Пино приедут в Москву на следующей неделе

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро могут встретиться в Москве в начале октября. "Да, возможность такого визита [Мадуро в Москву] прорабатывается, также прорабатывается возможность контактов двух президентов [РФ и Венесуэлы]", - сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Мадуро и министр нефтяной промышленности республики Эулохио дель Пино приедут в Москву на следующей неделе для участия в Российской энергетической неделе. Эту информацию подтвердил ТАСС сам дель Пино. "Да, приедет. И я, конечно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 4 по 7 октября. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

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Персоны
Мадуро, Николас Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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