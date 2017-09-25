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Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

Политика
25 сентября, 15:08 UTC+3

Данную информацию ТАСС подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию ряда иностранных СМИ подтвердил для ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, разговор состоялся", - сказал он.

О том, что состоялся телефонный разговор лидеров, в понедельник сообщил турецкий телеканал Akhaber.

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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