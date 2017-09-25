Путин провел телефонный разговор с Эрдоганом

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эту информацию ряда иностранных СМИ подтвердил для ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Да, разговор состоялся", - сказал он.

О том, что состоялся телефонный разговор лидеров, в понедельник сообщил турецкий телеканал Akhaber.