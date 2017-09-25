МИД не исключает финансовую подпитку протестной активности в преддверии выборов 2018 года

Новые ограничения на въезд в СШАМеждународная панорама 25 сентября, 17:05
Российские волейболистки обыграли команду Болгарии и вышли в четвертьфинал ЧЕСпорт 25 сентября, 16:54
Рябков: гибель российского генерала в Сирии стала следствием двуличия политики СШАПолитика 25 сентября, 16:45
Чемпионы мира легкоатлеты Ласицкене и Шубенков досрочно получили звания старший лейтенантСпорт 25 сентября, 16:37
Финальное заседание 72-й сессии Генассамблеи ООН. ВидеотрансляцияМеждународная панорама 25 сентября, 16:16
Аронян сыграл вничью с Дин Лижэнем в третьей партии финала Кубка мира по шахматамСпорт 25 сентября, 16:15
Заседание экспертного совета Минспорта РФ по бобслею и скелетону состоится 26 сентябряСпорт 25 сентября, 16:06
Жуков: оснований говорить, что Олимпиада-2018 не состоится, нетСпорт 25 сентября, 16:05
В Сбербанке прогнозируют появление роботов-гуманоидов через 10-15 летЭкономика и бизнес 25 сентября, 16:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Москва не исключает, что Вашингтон направит средства на финансирование протестной активности в России в преддверии выборов президента в 2018 году. Об этом в понедельник заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета.
"Не исключено, что часть выделяемых уже по новому законодательству средств Вашингтон попытается бросить на подпитку протестной активности в нашей стране. МИД совместно с другими звеньями исполнительной власти внимательно следит за этим процессом", - заявил Рябков.
"В целом можно прогнозировать, что по мере приближения к выборам президента России попытки повлиять на ситуацию в стране, подточить стабильность изнутри, не будут идти на убыль, а наоборот усилятся. Нам надо подойти к этим процессам во всеоружии", - заявил дипломат.
Он также сообщил, что МИД будет и дальше тщательно отслеживать происходящее и "вносить предложения по купированию деструктивной линии на вмешательство во внутренние дела, которая останется одним из главных звеньев в политике США на российском направлении и уже при нынешней администрации".