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Рябков: обвинения США в адрес РФ по нарушению режима нераспространения бездоказательны

Политика
25 сентября, 16:49 дата обновления: 25 сентября, 16:56 UTC+3

По словам замглавы МИД РФ, Москва со своей стороны имеет претензии к выполнению Вашингтоном обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и ДРСМД

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. США за все попытки обвинить Россию в нарушении обязательств по ряду договоров о нераспространении ядерного оружия и ограничении вооружений не представили никаких доказательств своих заявлений. Об этом заявил в понедельник журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Для нас неприемлемы попытки голословно обвинять Россию в нарушениях ряда соглашений, включая ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности - прим. ТАСС). За все озвучивания подобных обвинений американцами не было предъявлено конкретных фактов, которые можно было бы использовать в качестве доказательства обоснованности подобных претензий", - сказал он.

При этом, по словам Рябкова, Москва со своей стороны имеет претензии к выполнению Вашингтоном обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия и ДРСМД.

"Есть претензии в нарушении США Договора о нераспространении ядерного оружия, поскольку на протяжении десятилетий совместно с союзниками по НАТО США практикуют совместные ядерные миссии, - сказал он. - Это тренировки и подготовка летчиков и другого персонала неядерных государств, входящих в НАТО, к операциям, в ходе которых может применяться ядерное оружие".

"К американцам у нас немало претензий самого разного свойства, начиная от их собственного нарушения ДРСМД - это и развертывание наземных пусковых систем противоракет Aegis Ashore Mk 41, которые могут использоваться в качестве установок для ударных крылатых ракет средней дальности", - отметил дипломат.

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Рябков, Сергей Алексеевич
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