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Матвиенко: избирательное законодательство о выборах президента РФ не требует изменений

Политика
25 сентября, 18:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

По словам спикера Совета Федерации, если в этой области появятся какие-либо инициативы, то они должны стать предметом широкого обсуждения

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МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Законодательство о выборах президента РФ не требует корректировки и новаций. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я не считаю, что здесь нужны какие-либо новации. Не вижу такого запроса и со стороны общества", - сказала Матвиенко в интервью "Российской газете", опубликованном на сайте издания.

По ее словам, если в этой области появятся какие-либо инициативы, то они должны стать предметом широкого обсуждения. "Институт президента России играет ключевую роль в государственно-политической системе страны, и, следовательно, любые изменения, связанные с выборами главы государства, должны быть тщательно взвешены", - считает спикер Совфеда.

Она уверена, что изменений, которые уже были внесены в избирательное законодательство, на данный момент достаточно. По мнению сенатора, необходимо оценить, как работают новации, и лишь потом предлагать другие.

"Законодательство особенно эффективно тогда, когда оно стабильно: процедуры укоренены, правила известны, четки и понятны, а не меняются непрестанно", - сказала она. "Давайте не будем спешить с очередными изменениями. Посмотрим, понаблюдаем, как работают действующие нормы", - отметила председатель верхней палаты парламента.

Касаясь итогов Единого дня голосования 10 сентября, Матвиенко отметила, что грубых нарушений в ходе выборов не было, они были прозрачными и честными. "Можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря этим новациям грубых нарушений не было, выборы стали по-настоящему демократическими, прозрачными, честными", - указала парламентарий.

Единый день голосования 10 сентября охватил практически всю территорию страны: выборы разных уровней прошли в 82 из 85 регионов России, исключения составили Санкт-Петербург, Ингушетия и Магаданская область.

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Единый день голосования - 2017
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