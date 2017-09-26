Медведев и премьер-министр Лаоса обсудят в Москве перспективы сотрудничества

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник в Москве проведет переговоры с премьер-министром Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который будет находиться в России с официальным визитом. Как сообщала ранее пресс-служба российского кабинета министров, в ходе встречи главы правительств обсудят актуальные вопросы российско-лаосских отношений, перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение торгово-экономического взаимодействия и расширение гуманитарных связей.
Как сообщил ТАСС сотрудник аппарата правительства, в ходе визита премьер-министра Лаоса запланирована также встреча с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
По итогам переговоров с главой российского кабмина предполагается подписание пакета двусторонних документов о сотрудничестве в области воздушного сообщения, мирного использования атомной энергии, подготовки кадров, а также передачи лиц, осужденных к лишению свободы.
В фокусе внимания двух премьер-министров будут и перспективы наращивания торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, рассказал сотрудник аппарата правительства РФ. Двусторонний товарооборот в 2016 году составил $40,9 млн. Основные статьи российского экспорта в Лаос - машины, оборудование, транспортные средства, импорт представлен текстилем и изделиями из него, древесиной и целлюлозно-бумажной продукцией. Российские компании проявляют интерес к работе с лаосскими партнерами в таких областях, как энергетика, транспорт, добыча полезных ископаемых, коммуникационные технологии.
В российском кабмине отметили рост числа российских граждан, посещающих Лаос с туристическими целями (около 10 тыс. человек в год). Москва и Вьентьян завершают внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу подписанного в сентябре 2016 года межправительственного соглашения об отмене визовых формальностей, что может послужить дополнительным стимулом для роста турпотока, указал сотрудник аппарата правительства.