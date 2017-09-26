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Сенатором от Пензенской области назначен Олег Мельниченко

Политика
26 сентября, 14:28 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 26, сентября. /ТАСС

Кандидатура заместителя полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе была утверждена региональным отделением партии "Единая Россия"

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ПЕНЗА, 26 сентября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области избрали сенатором заместителя полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Олега Мельниченко. Решение было принято единогласно 33 депутатами во вторник на первой сессии областного парламента.

"Кандидатура Олега Мельниченко была выдвинута и утверждена региональным отделением партии "Единая Россия" по предложению губернатора Ивана Белозерцева. По итогам тайного голосования Олег Мельниченко наделяется полномочиями члена Совета Федерации от Пензенской области", - сообщил на сессии парламента Пензенской области председатель Заксобрания Валерий Лидин.

Согласно региональному законодательству, полномочиями сенатора от представительного органа власти региона наделяется кандидат из числа избранных депутатов созыва. Мельниченко прошел в областной парламент по итогам голосования 10 сентября.

Мельниченко - уроженец Пензенской области, 1973 года рождения. Закончил Пензенский государственный педагогический институт. Долгое время работал на государственной службе на различных должностях. В апреле 2009 года он был назначен помощником полпреда президента РФ в ПФО, с сентября 2013 года и до назначения сенатором в Совет Федерации от Пензенской области был его заместителем.

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