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МИД РФ: правового запрета на испытания Ираном баллистических ракет не существует

Политика
26 сентября, 18:43 UTC+3 МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день "нет ни малейших оснований полагать, что иранские ракеты способны доставлять ядерный боезаряд или какое-то другое оружие массового уничтожения"

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Проведение Ираном испытаний новых баллистических ракет не противоречит решениям Совета Безопасности (СБ) ООН и не нарушает никаких международных договоренностей.

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© EPA-EFE/PETER FOLEY

Иран провел испытание баллистической ракеты с дальностью полета до 2 тыс. км

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Об этом ТАСС во вторник заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Михаил Ульянов в связи с сообщениями о якобы проведенном Тегераном успешном испытании новой баллистической ракеты дальностью полета до 2 тыс. км, которая способна нести несколько боеголовок.

"Запрета на осуществление Ираном ракетных пусков нет. Соответствующий компромисс был достигнут при согласовании Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, - отметил дипломат. - Прежний запрет, зафиксированный в резолюциях СБ ООН, был отменен, а вместо него появился пункт, содержащий всего лишь призыв к Ирану воздерживаться от запусков баллистических ракет, но не всяких ракет, а лишь тех, которые способны служить средствами доставки оружия массового уничтожения (ОМУ). Так что это часть сделки - компромисс, которого надо придерживаться".

Иранские ракеты и ОМУ

По словам Ульянова, на сегодняшний день "нет ни малейших оснований полагать, что иранские ракеты способны доставлять ядерный боезаряд или какое-то другое оружие массового уничтожения". "Заключенная два года назад сделка по иранской ядерной программе работает, - пояснил он. - Атомного оружия у Ирана нет, химического и бактериологического тоже, в чем его никто никогда не обвинял. Так о чем вообще идет речь?"

Глава ДНКВ не исключил наличия стран, которые "не доверяют Ирану и опасаются, что развитие его ракетных способностей может создать в перспективе для них серьезные проблемы", поэтому эти государства стремятся действовать на опережение и помешать Тегерану разрабатывать соответствующие программы. "При этом никто не может объяснить, на основании чего ими делается вывод, что иранские ракеты сконструированы таким образом, чтобы служить средствами доставки ОМУ", - отметил дипломат.

Ракеты средней и меньшей дальности

"В мире есть две страны, которые отказались от ракет средней и меньшей дальности, - это Россия и США, - напомнил Ульянов. - Больше таких стран нет. Большинство западноевропейских государств-членов НАТО, например, такое оружие не разрабатывает и на вооружение не ставит. Но в мире есть как минимум пара десятков стран, которые этим занимаются, и у них на это есть все права. Никаких международных запретов нет".

К числу этих стран глава ДНКВ отнес и Иран, который "считает необходимым ввиду ситуации в регионе и характера отношений с соседями, что такие ракеты являются средством обеспечения его национальной безопасности".

Ракетная угроза для Европы

"Ракетные способности Ирана долгое время служили предлогом для создания европейского сегмента ПРО (противоракетной обороны - прим. ТАСС), - обратил внимание Ульянов. - Однако на прямой вопрос, действительно ли в Европе опасаются ракетных ударов со стороны Ирана, европейские партнеры в ответ, как правило, лишь молча улыбаются. Все понимают, что у Ирана нет ни малейших поводов наносить такие удары. Да и по дальности они не дотягивают".

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