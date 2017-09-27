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Медведев обсудит бюджеты приоритетных проектов на заседании президиума профильного совета

Политика
27 сентября, 0:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак и Александр Хлопонин, федеральные министры и главы регионов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания обсудят показатели реализации в 2017 году приоритетных проектов (программ), исполнение бюджетов приоритетных проектов, а также предложения о внесении изменений в паспорта этих проектов.

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак и Александр Хлопонин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, главы Минтранса и Минфина РФ Максим Соколов и Антон Силуанов, министр РФ о вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов, а также главы регионов.

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Определен перечень основных направлений стратегического развития, в рамках которых разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы - в сфере здравоохранения, образования, ипотеки, ЖКХ, международной кооперации, производительности труда, малого бизнеса, дорожного строительства, экологии, развития моногородов и др.

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Персоны
Соколов, Максим Юрьевич Шувалов, Игорь Иванович Козак, Дмитрий Николаевич Силуанов, Антон Германович Мень, Михаил Александрович Абызов, Михаил Анатольевич Медведев, Дмитрий Анатольевич Хлопонин, Александр Геннадиевич
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