Медведев обсудит бюджеты приоритетных проектов на заседании президиума профильного совета

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Как сообщили в пресс-службе кабмина, участники заседания обсудят показатели реализации в 2017 году приоритетных проектов (программ), исполнение бюджетов приоритетных проектов, а также предложения о внесении изменений в паспорта этих проектов.

В заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Дмитрий Козак и Александр Хлопонин, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, главы Минтранса и Минфина РФ Максим Соколов и Антон Силуанов, министр РФ о вопросам "Открытого правительства" Михаил Абызов, а также главы регионов.

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, общественных объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и реализацией приоритетных проектов. Определен перечень основных направлений стратегического развития, в рамках которых разрабатываются и реализуются приоритетные проекты и программы - в сфере здравоохранения, образования, ипотеки, ЖКХ, международной кооперации, производительности труда, малого бизнеса, дорожного строительства, экологии, развития моногородов и др.