Госдума осудит реформу образования на Украине, лишающую права обучения на родном языке

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду намерена рассмотреть и принять проект заявления "О реформе образования на Украине, лишающей граждан права учиться на родном языке". Документ был инициирован профильным комитетом нижней палаты по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками и внесен на обсуждение на прошлой неделе.

Верховная рада Украины 5 сентября 2017 года приняла новый закон "Об образовании", в соответствии с которым лицам, принадлежащим к коренным народам и национальным меньшинствам Украины, гарантируется право обучения на родном языке только в детских садах и школах до пятого класса. При этом предусматривается, что норма о преподавании предметов на языках национальных меньшинств до пятого класса будет действовать только до 2020 года, после чего образование на Украине должно стать исключительно украиноязычным, напоминают в Госдуме.

В проекте заявления депутаты называют реформу образования на Украине актом насильственной украинизации, грубо противоречащим ратифицированной этой страной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. "Закон "Об образовании" вводит фактический запрет на получение образования на любом ином языке, кроме украинского. Неслучайно, что в новом законе "Об образовании" нет даже упоминания о русском и других языках народов Украины", - отмечается в документе.

Одновременно российские законодатели указывают, что реформа образования на Украине уже вызвала резкую и обоснованную реакцию со стороны соседних государств - Венгрии, Польши, Молдавии, Румынии. "Реакция на официальные заявления этих стран в политических кругах и средствах массовой информации Украины лишний раз демонстрирует, как далеко от искомых европейских ценностей заходят в стране, добивающейся членства в Европейском союзе", - считают авторы проекта заявления.

Депутаты также уверены, что "реформа образования на Украине направлена своим острием прежде всего на уничтожение остатков обучения на русском языке и преследует конечной целью полную ассимиляцию русского населения Украины". "Продолжая прежнюю линию в языковом вопросе, власти Украины вновь провоцируют ситуацию и воссоздают причины, ставшие отправной точкой для развития конфликта, а затем и гражданской войны на востоке Украины", - предупреждают в нижней палате российского парламента.

"Госдума осуждает принятие Верховной радой Украины одиозного закона "Об образовании" и заявляет о своей полной поддержке протестов на Украине и в европейских странах", - заключается в проекте заявления.