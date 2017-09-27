Совфед в осеннюю сессию должен рассмотреть более 630 законопроектов

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации в осеннюю сессию должен рассмотреть более 630 законопроектов, из них каждый пятый - приоритетный. Об этом сообщила в среду во время открытия осенней сессии верхней палаты парламента спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"В повестке на эту сессию более 630 законопроектов, из них 136 - приоритетные. Понятно, что это потребует от всех нас максимальной организованности и ответственности", - сказала председатель палаты.
Она отметила, что в обзоре основных направлений деятельности Совфеда на эту сессию появился специальный раздел - о ключевых задачах палаты.
Спикер обратилась к сенаторам с просьбой использовать этот раздел в своей работе.
Матвиенко подчеркнула, что работа членов Совфеда должна быть "во имя людей и для людей". "И результаты ее были бы заметны. Только тогда граждане будут по-настоящему доверять власти", - сказала парламентарий. Она поздравила коллег с началом осенней сессии, пожелав всем успешной и плодотворной работы.