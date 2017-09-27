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Комитет Совфеда по международным делам предлагает утвердить своим председателем Косачева

Политика
27 сентября, 13:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Все члены комитета единогласно поддержали предложение

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по международным делам предложил палате утвердить на должность своего председателя Константина Косачева. Такое решение принято на заседании комитета в среду.

"Мне не в первый раз выпадает такое ответственное поручение [от спикера Совета Федерации] Валентины Ивановны [Матвиенко] предложить на должность председателя комитета [по международным делам] Совета Федерации Косачева Константина Иосифовича. Я и в этот раз с большим удовольствием присоединяюсь к предложению", - сказал вице-спикер СФ Ильяс Умаханов, выступая на заседании комитета.

Все члены комитета единогласно поддержали предложение. Верхняя плата должна утвердить решение на заседании в среду.

Косачев ранее уже возглавлял комитет по международным делам. В сентябре он переподтвердил свои полномочия в качестве сенатора. В верхней палате парламента Косачев представляет исполнительную власть Марий Эл.

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Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна Косачев, Константин Иосифович
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