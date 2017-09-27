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Кубанские единороссы предлагают замгубернатора Бурлачко на пост главы Заксобрания края

Политика
27 сентября, 13:19 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 27, сентября. /ТАСС

Окончательное решение о том, кто займет пост спикера, будет принято 28 сентября

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КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия", которая получила подавляющее число мандатов в новом созыве, намерена предложить Законодательному собранию Краснодарского края избрать спикером Юрия Бурлачко, который с 2015 года занимает пост заместителя губернатора по внутренней политике, передает в среду корреспондент ТАСС с конференции краевого отделения партии.

Ранее сообщалось, что прошлый спикер краевого парламента и глава фракции "Единой России" Владимир Бекетов будет предложен на первом заседании Заксобрания на место сенатора. Бекетов занимал пост председателя более 20 лет.

"Предлагается внести и поддержать на сессии Заксобрания края кандидатуру Юрия Бурлачко", - сказал секретарь регионального отделения партии Николай Гриценко. Окончательное решение о том, кто займет пост спикера, будет принято 28 сентября на первом заседании Заксобрания.

Он отметил, что накануне Бурлачко был избран главой фракции "Единой России" в Заксобрании.

Юрий Бурлачко родился в 1961 году в Омске. Должность замгубернатора получил с приходом нового главы региона Вениамина Кондратьева в 2015 году, в администрации региона отвечал за внутреннюю политику. С 1995 года занимал пост зампредседателя избирательной комиссии Краснодарского края, с 2002 года работал в администрации региона, с 2010-го возглавлял избирательную комиссию региона.

Имеет правительственные награды, в том числе медаль "За возвращение Крыма".

Результаты выборов

В регионе 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус сокращен для оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам.

По итогам выборов, с учетом избранных по одномандатным округам депутатов, "Единая Россия" получила 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и Партия роста - по одному. Еще два места займут самовыдвиженцы.

В числе кандидатов, проходящих в парламент по списку "Единой России", три замгубернатора: Сергей Алтухов, Юрий Бурлачко и Сергей Усенко.

По закону, депутаты не могут занимать должности в органах исполнительной власти РФ, но официальных сообщений о увольнении избранных депутатами вице-губернаторов пока не было.

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