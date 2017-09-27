Россия призывает США не нарушать Договор о РСМД

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Россия призывает США не нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), размещая противоракетные комплексы в Румынии и Польше. Об этом в среду журналистам заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Главное наше требование - необходимость для США вернуться к выполнению договора, который они нарушают, размещая в Румынии, а вскоре и в Польше противоракетные комплексы Aegis Ashore, - подчеркнул Рябков. - Это комплексы двойного назначения, из которых могут осуществляться пуски не только противоракет, но и ударных крылатых ракет, [последние] этим договором запрещены к размещению на суше".

Замминистра подчеркнул, что "Россия привержена ДРСМД, никаким своим действием его не нарушала. Мы не собираемся выходить из него".

"Мы не хотим продолжения бесплодного обмена претензиями и уколами, - добавил он. - Мы хотим реального практического движения в дипломатическом русле". По мнению высокопоставленного дипломата, "единственное объяснение для тиражирования публичных обвинений со стороны США - установка на сохранение напряженности и конфликтогенного потенциала".

"Есть схема обсуждения такой работы, есть механизм, можно в его рамках продолжить обсуждение, можно просто собраться в двустороннем формате", - отметил Рябков.

Бездоказательные обвинения

"Все эти обвинения (о нарушении Москвой Договора о РСМД) на протяжении нескольких лет озвучиваются за закрытыми дверями и публично, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Как и во многих других ситуациях в отношениях с США мы имеем дело с утверждениями, с попытками поставить нас в положение оправдывающихся, при этом не проявляя никакой фактуры, которую можно было бы рассмотреть в качестве американского аргумента".

"На чем, собственно, эти обвинения основываются, мы так и не знаем. Все, что нам на эту тему говорили по дипломатическим каналам, не позволяет прийти к выводам, что у американцев есть доказательства того, что они нам предъявляют", - сказал Рябков.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявил, что Вашингтон продолжит добиваться от Москвы соблюдения Договора о РСМД, а также готовит военные меры, которые заставят РФ соблюдать обязательства.