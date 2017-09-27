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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы президента Гвинейской Республики Альфу Конде. Соответствующий указ подписан 27 сентября и опубликован на официальном портале правовой информации.
Награда присуждена гвинейскому лидеру "за большой личный вклад в развитие российско-гвинейских отношений".
Ранее Кремль сообщил, что Путин встретится 28 сентября с президентом Гвинейской Республики, действующим председателем Африканского союза Альфой Конде, находящимся в России с официальным визитом по приглашению главы российского государства.
В ходе переговоров запланировано обсуждение текущего состояния и перспектив развития российско-гвинейских отношений, вопросов взаимодействия России с Афросоюзом, а также актуальных международных и региональных проблем, прежде всего, на африканском континенте, пояснили в Кремле.