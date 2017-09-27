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Эксперт: РФ следует готовиться к мести США за успехи в Сирии

Политика
27 сентября, 16:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, сентября. /ТАСС

Ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко считает, что "американцы всерьез рассматривают вопрос о дестабилизации стран Центральной Азии"

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МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Успехи России в Сирии могут спровоцировать США на дестабилизацию ситуации на постсоветском пространстве. Такое мнение в среду высказал ведущий научный сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко, выступая на круглом столе "Два года операции ВКС России в Сирии: анализ результатов".

"[Учитывая] то, что Россия одерживает сейчас верх в Сирии, зная американцев, я могу сказать, что это их только разозлит, - сказал он. - Нам надо где-то готовиться к американской мести, которая будет очень серьезной. Нужно принимать меры уже сейчас".

По мнению эксперта, "американцы всерьез рассматривают вопрос о дестабилизации стран Центральной Азии". "Наиболее уязвимым моментом они считают Таджикистан, - подчеркнул Фененко. - Отсюда идут постоянные разговоры об активизации памирской проблемы, которая "спит" после московского договора 1997 года. В этом же контексте идет разговор о дестабилизации Узбекистана, а может быть даже и Туркмении".

Как считает политолог, американцы могут попытаться дестабилизировать и другие регионы постсоветского пространства. "Это и угроза активизации Грузии, и активизация бурной деятельности стран НАТО в Армении, где явно идет попытка выращивания оппозиции. Вбить клин в ОДКБ - это один из вариантов мести", - пояснил он.

"Но я бы не исключал и активизацию приднестровского конфликта с втягиванием в него Румынии как страны НАТО", - заключил эксперт.

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