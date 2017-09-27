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Фадеев: общественная палата РФ нацелена на системный диалог с ЕС по гражданскому обществу

Политика
27 сентября, 21:44 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 27, сентября. /ТАСС

Секретарь ОП также отметил, что пригласил до конца года посетить Москву председателя ЕЭСК Георгеса Дассиса

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БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ нацелена на восстановление системного и регулярного диалога с Европейским экономическим и социальным комитетом (ЕЭСК) по гражданскому обществу. Об этом заявил в среду секретарь ОП Валерий Фадеев на встрече с журналистами в рамках проведения седьмого двустороннего семинара в рамках этого диалога, который был заморожен с началом кризиса в отношениях в начале 2014 года.

"В нынешней международной обстановке важен даже сам факт проведения совместного семинара Общественной палаты РФ и Европейского экономического и социального комитета. Несмотря на то, что происходит в большой политике, мы должны поддерживать связи. Более того, связи на уровне гражданских институтов надежнее, чем политические связи, потому что это связи между людьми", - сказал Фадеев.

Он также отметил, что пригласил до конца года посетить Москву председателя ЕЭСК Георгеса Дассиса.

Секретарь российской ОП отметил, что, хотя в 2008 году был подписан рамочный меморандум о диалоге по гражданскому обществу, а также с 2008 по 2013 год состоялось шесть двусторонних семинаров сейчас "старые проекты никто не вспоминал, вспомнить нечего, поэтому приходится начинать почти с нуля". "Российские и европейские институты теперь намерены наладить концептуальное сотрудничество", - сказал он.

По его словам, стороны изучают возможность проведения международной научно-практической конференции, с участием ученых, неправительственных организаций, общественных деятелей и бизнеса "для обсуждения проблем социального неравенства, увеличения разрыва между богатыми и бедными, что актуально сейчас как для России, так и для стран ЕС".

Другим направлением работы должна стать дискуссия о повышении уровня жизни в сельской местности. "Акцент должен быть сделан не только на хозяйственных, экономических успехах, не только на прибыли, но на качестве жизни людей на селе. В Европе есть практики налаживания этой нормальной жизни. Например, сельский туризм, - сказал он. - Планируется совместно обсудить, какие законодательные акты принимать, как стимулировать людей, как помогать, как искать людей, которые умеют это делать".

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Фадеев, Валерий Александрович
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