Небензя призвал ООН проверить данные об оказании гуманитарной помощи в Сирии

ООН, 28 сентября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал в среду руководство всемирной организации проверить данные об объемах гуманитарной помощи, доставляемой сирийцам по согласованию с Дамаском. Выступая на заседании Совета Безопасности, он обратил внимание на то, что чиновники ООН предоставляют совершенно разную статистику на этот счет.

В ходе встречи заместитель генерального секретаря всемирной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что с начала августа ООН удалось провести конвои с грузом помощи для 280 тыс. человек из 1,2 млн, к которым запрашивался доступ у сирийских властей. На эти цифры сослалась в своем выступлении постпред США при ООН Никки Хейли, которая подвергла критике предложение РФ о прекращении поставок помощи в районы Сирии с территории Турции и Иордании по мере расширения гуманитарного доступа внутри страны. "Это будет ошибкой", - утверждала дипломат. По ее словам, в результате этого более 1 млн человек в Сирии останутся без жизненно необходимой помощи.

Взяв ответное слово, Небензя предложил "разобраться со статистикой". "Я думаю, что это одна из задач, которую предстоит решить новому заместителю генерального секретаря ООН. Я прекрасно помню, как в прошлый раз, когда мы обсуждали вопрос о Сирии, в том числе о гуманитарном доступе, в зале [для закрытых] консультаций Совета Безопасности, представитель УКГВ [Управления по координации гуманитарных вопросов ООН] дал нам убедительные данные о том, какое количество людей получает гуманитарную помощь благодаря содействию правительства Сирийской Арабской Республики. И там речь шла не о сотне тысяч человек, там речь шла, если я не ошибаюсь, о 5 млн, которые получили помощь благодаря сотрудничеству УКГВ с правительством САР", - сказал дипломат.

"Я хочу, чтобы мы разобрались в этих цифрах. Я хотел бы просить господина Лоукока заняться этим вопросом. Давайте "сверим часы", - подчеркнул постпред. Заместитель генсека ООН и постпред США оставили эту реплику без ответа.

Число осажденных районов сократилось

Согласно данным ООН, шесть с половиной лет вооруженного конфликта в Сирии превратили в беженцев более 6,3 млн человек и оставили 13,5 млн нуждающимися в гуманитарной помощи. Как сообщил в среду Лоукок, свыше 1 млн человек в стране выживают благодаря помощи, которая доставляется грузовиками через линии фронта, однако многие другие не могут получить продовольствие и товары первой необходимости из-за боевых действий.

По его словам, после прорыва блокады города Дейр-эз-Зор список осажденных сирийских районов сократился до десяти, на территории которых проживают около 420 тыс. человек. Лоукок утверждал, что 95% из них находятся в окружении правительственных сил.

"Сирия продолжает сталкиваться с глубокими и сложными вызовами, а сирийский народ остается заложником насилия, которое никак не удается прекратить", - подытожил он. Заместитель генсека ООН, вступивший в должность 1 сентября, пообещал "открыто и прозрачно работать со всеми сторонами" в поиске путей выхода из гуманитарного кризиса в стране.