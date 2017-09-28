Бывший замгубернатора Кубани по внутренней политике возглавил Заксобрание края

КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты Заксобрания Краснодарского края на первом заседании нового созыва в четверг единогласно избрали спикером 56-летнего Юрия Бурлачко, занимавший пост заместителя губернатора региона по внутренней политике, передает корреспондент ТАСС.

"Выдано 69 бюллетеней. <...> За Бурлачко Юрия Алексеевича - 69 голосов. Решили: считать, что Бурлачко Юрий Александрович избран председателем Законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва", - сообщил председатель счетной комиссии Сергей Орлов.

По закону, депутаты не могут занимать должности в органах исполнительной власти РФ. Как пояснили ТАСС в администрации края, все три замгубернатора, прошедшие в Заксобрание (Сергей Алтухов, Юрий Бурлачко и Сергей Усенко), уволены со своих постов приказом от 27 сентября.

Бурлачко родился в 1961 году в Омске. Должность замгубернатора получил с приходом нового главы региона Вениамина Кондратьева в 2015 году, в администрации региона отвечал за внутреннюю политику. С 1995 года занимал должность зампредседателя избирательной комиссии Краснодарского края, с 2002 года работал в администрации региона, с 2010 года возглавлял избирательную комиссию региона. Имеет правительственные награды, в том числе медаль "За возвращение Крыма" (Бурлачко, работая в избиркоме Кубани, помогал организовывать референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией).

В регионе 10 сентября прошли выборы депутатов краевого парламента шестого созыва. В этот раз депутатский корпус сокращен для оптимизации расходов на деятельность власти со 100 до 70 депутатских мест: поровну одномандатников и парламентариев, избранных по партийным спискам.

По итогам выборов, с учетом избранных по одномандатным округам депутатов, "Единая Россия" получила 60 мест в региональном парламенте, КПРФ и ЛДПР - по три, "Справедливая Россия" и Партия роста - по одному. Еще два места заняли самовыдвиженцы.