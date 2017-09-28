Владимир Бекетов избран сенатором от Краснодарского края

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КРАСНОДАР, 28 сентября. /ТАСС/. Депутаты нового созыва Законодательного собрания Краснодарского края в четверг избрали членом Совета Федерации от законодательной власти 68-летнего Владимира Бекетова, более 20 лет возглавлявшего региональный парламент, передает корреспондент ТАСС.
Он сменит на этом посту 54-летнего Владимира Харламова, работавшего сенатором с 2015 года.
"В результате подсчета голосов установлено, что за Бекетова <...> подано 69 голосов, против ни одного", - сказал глава счетной комиссии Сергей Орлов. Таким образом, кандидатура Бекетова была единогласно поддержана присутствующими депутатами. Других кандидатур на должность сенатора не предлагалось.
Бекетов избран в новый созыв Заксобрания Краснодарского края по партийному списку "Единой России. Ранее сенатором от законодательной власти региона являлся Харламов, член комитета СФ по экономической политике. Вторым сенатором - от администрации края - является Алексей Кондратенко.
Владимир Бекетов родился на Кубани в 1949 году. Работал в морском пароходстве в Новороссийске, потом в колхозе. В течение нескольких лет возглавлял райисполком Успенского района Кубани, затем стал главой района. В 1995 году занял пост замглавы администрации Краснодарского края, в этом же году избран председателем Заксобрания. Эту должность он занимал до 2017 года.
Шестой созыв Заксобрания Кубани был избран 10 сентября. В него вошли 70 депутатов: половина избрана по спискам, половина - по одномандатным округам. Партия "Единая Россия" получила 60 из 70 мандатов, также в парламент вошли представители ЛДПР, КПРФ, партии "Справедливая Россия" и Партии роста.