Губернатор Ненецкого автономного округа уходит в отставку в связи со сменой места работы

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АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин заявил, что переходит на новое место работы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.
"Причина отставки (губернатора) - переход на новое место работы", - отметили в пресс-службе, пояснив, что информацией о новом месте работы Кошина не располагают.
Кошин возглавлял НАО с 22 февраля 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. 14 сентября 2014 года Кошин избран на должность главы округа и 20 сентября 2014 года вступил в должность.