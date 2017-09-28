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Губернатор Ненецкого автономного округа уходит в отставку в связи со сменой места работы

Политика
28 сентября, 15:04 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 28, сентября. /ТАСС

Игорь Кошин возглавлял регион с 22 февраля 2014 года

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Игорь Кошин

Игорь Кошин

© Артем Геодакян/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 28 сентября. /ТАСС/. Глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин заявил, что переходит на новое место работы. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главы региона.

"Причина отставки (губернатора) - переход на новое место работы", - отметили в пресс-службе, пояснив, что информацией о новом месте работы Кошина не располагают.

Кошин возглавлял НАО с 22 февраля 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин своим указом назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Ненецкого автономного округа. 14 сентября 2014 года Кошин избран на должность главы округа и 20 сентября 2014 года вступил в должность.

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