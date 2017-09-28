Памфилова предложила заменить досрочное голосование на голосование через портал госуслуг

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова предложила подумать о возможности замены досрочного голосования на дистанционное голосование в электронной форме через портал государственных услуг.

"С учетом того, как стремительно идет прогресс, у нас 40 миллионов (человек - прим. ТАСС) уже зарегистрировано на портале госуслуг. Тем более в больших городах, где проходят муниципальные выборы, большинство народа тоже уже зарегистрировано. Может, досрочное голосование отменить как таковое, а люди, которые уезжают из своего региона, могут через портал госуслуг в электронном виде голосовать?" - обратилась Памфилова к участникам круглого стола, который проходит в ЦИК РФ.

"Может быть, разные варианты могут быть", - добавила она.