Захарова: организация авиарейса на Курилы говорит о внимании РФ к бывшим японским жителям

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МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Организация чартерного авиарейса на Южные Курильские острова, который доставил бывших японских жителей к местам захоронения их родственников на островах Итуруп и Кунашир, свидетельствует о внимании России к гуманитарным вопросам, связанным с бывшими японскими жителями. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Осуществление данного авиарейса стало еще одним свидетельством проявления доброй воли и внимания российской стороны к гуманитарным вопросам, связанным с бывшими японскими жителями Южных Курил, - сказала она. - Этот рейс также является практическим выполнением договоренностей, достигнутых лидерами наших стран".
Чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.