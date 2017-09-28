Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Захарова: организация авиарейса на Курилы говорит о внимании РФ к бывшим японским жителям

Политика
28 сентября, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, сентября. /ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, "этот рейс является практическим выполнением договоренностей, достигнутых лидерами наших стран"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Организация чартерного авиарейса на Южные Курильские острова, который доставил бывших японских жителей к местам захоронения их родственников на островах Итуруп и Кунашир, свидетельствует о внимании России к гуманитарным вопросам, связанным с бывшими японскими жителями. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Осуществление данного авиарейса стало еще одним свидетельством проявления доброй воли и внимания российской стороны к гуманитарным вопросам, связанным с бывшими японскими жителями Южных Курил, - сказала она. - Этот рейс также является практическим выполнением договоренностей, достигнутых лидерами наших стран".

Чартерный рейс на Курильские острова должен был состояться в июне 2017 года, но был отменен из-за плохой погоды в аэропорту прибытия. Договоренность о проведении такого авиарейса на безвизовой основе была достигнута на встрече премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина 27 апреля в Москве. В июле, когда они встретились в Гамбурге, премьер и президент договорились организовать рейс в сентябре.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович Захарова, Мария Владимировна
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД: информация о захвате в плен двух военных РФ в Сирии нуждается в проверке
2
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
3
Россия заняла первое место в мире по росту числа долларовых миллионеров
4
Биография экс-губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Кошина
5
Земля находится под влиянием сильной магнитной бури
6
Удары ВКС РФ в Идлибе помешали "ан-Нусре" спасти окруженных под Акербатом боевиков
7
Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате двух российских военных боевиками ИГ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама