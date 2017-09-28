Захарова: каждый агрессивный шаг США в отношении российских СМИ не останется без ответа

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Каждый враждебных шаг со стороны правительства США в отношении российских СМИ будет иметь соответствующий ответ. Об этом в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Когда начинаются "бои без правил", когда закон извращается и превращается в инструмент изничтожения телекомпаний, то каждый шаг в отношении российского СМИ будет иметь соответствующий ответ, - сказала она. - А на кого этот ответ придется, вот это в Вашингтоне должны хорошо просчитать".

"Я хотела бы сказать, что Россия привержена всем международным положениям и соответствующим нормам в части свободы слова и неоднократно это доказывала", - добавила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что требование американских властей зарегистрировать компанию, которая обслуживает Russia Today America на территории США, в качестве иностранного агента "противоречит американским же принципам свободы слова". "Выборочное и явно политически ангажированное применение законодательства к российскому СМИ будет означать ограничение свободы слова, которая гарантируется конституцией США, - подчеркнула дипломат. - Также это грозит серьезными юридическими последствиями и сопряжено с рисками для безопасности сотрудников. Обязательства раскрывать внутренние данные телеканала, в том числе штатное расписание и личные данные сотрудников, в атмосфере "охоты на ведьм", которая установилась в США, может представлять реальную угрозу".

"Систематические атаки на канал от западных лидеров и лояльных им структур усилились именно в последние годы, - добавила Захарова. - Так, например, Атлантический совет, который связан с НАТО, опубликовал доклад, в котором рекомендовал Польше внести телеканал Russia Today в список потенциальных объектов для кибернападения. Эта же организация активно лоббирует включение RT в список иностранных агентов".

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что "огромное количество русскоязычных информационных ресурсов, в том числе американских, имеющих аудиторию на территории России, получают финансовую поддержку из США". "Тем не менее, пока они не проходят в качестве иностранных агентов, скрывают источники финансирования и в качестве иностранных агентов не регистрируются", - заключила она.