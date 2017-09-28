Путин: встреча с Эрдоганом носила исключительно рабочий характер

АНКАРА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин остался доволен переговорами с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, к которому обращался "друг".

"Хочу поблагодарить нашего друга, уважаемого господина президента Турции, за приглашение", - с этих слов глава российского государства начал заявление для прессы по итогам российско-турецких переговоров.

По оценке российского лидера, прошедшая встреча "носила исключительно рабочий характер, позволила обстоятельно, откровенно обменяться мнениями как по вопросам двустороннего сотрудничества в самых разных областях, так и поговорить о наших дальнейших совместных действиях в контексте урегулирования сирийского кризиса".