Спецкомитет ПА ОБСЕ по антитеррору соберется на первое заседание 2 октября в Андорре

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Спецкомитет Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ по противодействию терроризму соберется на свое первое заседание 2 октября в рамках осеннего совета ассамблеи в Андорре. Об этом ТАСС сообщил спецпредставитель ПА ОБСЕ по противодействию терроризму, депутат Госдумы Николай Ковалев.

"Повестка комитета крайне разнообразна, в нее входит и необходимость выработать общее определение терроризма, и острая практическая потребность в едином ордере на арест террористов", - сказал парламентарий. "И это лишь два пункта из длинного перечня вопросов, которые мировое сообщество должно решить, если оно на деле, а не на словах готово бороться с этим всемирным злом", - подчеркнул он.

"Эта повестка формировалась не в последние недели и месяцы, ее формировала сама жизнь, необходимость объединения стран перед лицом той общей угрозы, которую представляет собой сегодня международный терроризм", - добавил Ковалев, являющийся заместителем председателя данного спецкомитета.

Депутат напомнил, что создание комитета стало итогом многолетней дискуссии на площадках ОБСЕ, инициированной делегацией РФ. "На протяжении ряда лет российская делегация постоянно обращала внимание своих коллег из европейских стран на постоянное нарастание террористической угрозы, в том числе и в странах европейского континента", - сказал он.

"Развитие событий подтвердило прогноз об эскалации террористической угрозы, что стало дополнительным аргументом для сторонников объединения усилий стран - членов ПА ОБСЕ в борьбе с этим явлением", - констатировал Ковалев. Начиная с летней сессии ассамблеи в Минске вопрос о создании спецкомитета "перешел в стадию принятия организационных решений и на осенней сессии 2017 года в Андорре комитет начинает свою работу", заключил он.

По данным ТАСС, спецкомитет ПА ОБСЕ по противодействию терроризму возглавил представитель Греции Макис Воридис, его заместителем наряду с Ковалевым является американец Ричард Хадсон, а также парламентарии из Бельгии и Грузии. Среди заявленных целей новой структуры - "изучение лучшего законотворческого опыта", "повышение доверия в регионе ОБСЕ путем открытого диалога между национальными парламентами", а также "продвижение соответствующих рекомендаций ПА ОБСЕ на национальном уровне".