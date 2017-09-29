Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.09:
$ 58.43
€ 68.64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лукашевич: отказ Киева продлить закон об особом статусе Донбасса чреват осложнениями

Политика
29 сентября, 11:44 дата обновления: 29 сентября, 11:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Украинское руководство не предпринимает усилий для политического урегулирования конфликта, подчеркнул постпред РФ при ОБСЕ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева от продления закона об особом статусе Донбасса чреват критическим осложнением ситуации.

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что пока Киев не предпринимает усилий для политического урегулирования конфликта. "Под угрозой продление действия закона об особом статусе Донбасса, - отметил он. - Отказ от этого необходимого шага, замена этого закона новым, не соответствующим комплексу мер, чреват критическим осложнением процесса урегулирования".

По словам Лукашевича, "отсутствие воли украинских переговорщиков к мирному решению видно и в ходе заседаний контактной группы, где они отказываются фиксировать согласованную в "нормандском формате" формулу Франка-Вальтера Штайнмайера, сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса".

Расследование трагедии в Одессе

Лукашевич также отметил, что Россия считает необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе в мае 2014 года. "Нельзя обойти вниманием трагические события 2 мая 2014 года в Одессе. У Киева было более трех лет, чтобы провести профессиональное и беспристрастное расследование. Ничего из этого не вышло", - констатировал дипломат.

Он отметил, что 19 человек провели в заключении долгие сроки "только за то, что выступали против переворота". "Обвинения против них, наконец, пришлось снять решением суда города Черноморска", - напомнил Лукашевич. "Издевательством над правосудием стало задержание в зале суда двух оправданных по этому делу - гражданина России Евгения Мефедова и Украины Сергея Долженкова, - продолжил дипломат. - Против них выдвинуты сфабрикованные обвинения. Фактически они так и остаются политическими заключенными на Украине, которые должны быть немедленно освобождены". "Настоящие же преступники до сих пор избегают наказания", - обратил внимание Лукашевич.

"В этой связи полагаем необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года. Украина на это оказалась не способна", - подчеркнул российский постпред. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Лукашевич, Александр Казимирович
Темы
Кризис на Украине
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин объявил дисциплинарное взыскание главе Минтранса
2
В Москве установили дорожные знаки в виде флажков, которые сэкономят место на узких улицах
3
ФСБ задержала в Крыму двух граждан РФ по подозрению в шпионаже в пользу Украины
4
Задержанный за шпионаж военнослужащий признался в передаче информации украинской разведке
5
Алексей Навальный задержан в Москве
6
Дисциплинарные взыскания высокопоставленным чиновникам в РФ. Досье
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама