Лукашевич: отказ Киева продлить закон об особом статусе Донбасса чреват осложнениями

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Отказ Киева от продления закона об особом статусе Донбасса чреват критическим осложнением ситуации.

Об этом заявил постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации. Текст размещен в пятницу на сайте МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что пока Киев не предпринимает усилий для политического урегулирования конфликта. "Под угрозой продление действия закона об особом статусе Донбасса, - отметил он. - Отказ от этого необходимого шага, замена этого закона новым, не соответствующим комплексу мер, чреват критическим осложнением процесса урегулирования".

По словам Лукашевича, "отсутствие воли украинских переговорщиков к мирному решению видно и в ходе заседаний контактной группы, где они отказываются фиксировать согласованную в "нормандском формате" формулу Франка-Вальтера Штайнмайера, сопрягающую проведение выборов и вступление в силу закона об особом статусе Донбасса".

Расследование трагедии в Одессе

Лукашевич также отметил, что Россия считает необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе в мае 2014 года. "Нельзя обойти вниманием трагические события 2 мая 2014 года в Одессе. У Киева было более трех лет, чтобы провести профессиональное и беспристрастное расследование. Ничего из этого не вышло", - констатировал дипломат.

Он отметил, что 19 человек провели в заключении долгие сроки "только за то, что выступали против переворота". "Обвинения против них, наконец, пришлось снять решением суда города Черноморска", - напомнил Лукашевич. "Издевательством над правосудием стало задержание в зале суда двух оправданных по этому делу - гражданина России Евгения Мефедова и Украины Сергея Долженкова, - продолжил дипломат. - Против них выдвинуты сфабрикованные обвинения. Фактически они так и остаются политическими заключенными на Украине, которые должны быть немедленно освобождены". "Настоящие же преступники до сих пор избегают наказания", - обратил внимание Лукашевич.

"В этой связи полагаем необходимым провести независимое международное расследование событий в Одессе 2 мая 2014 года. Украина на это оказалась не способна", - подчеркнул российский постпред.