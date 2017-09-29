Вице-спикер Совфеда: межпарламентские связи РФ и США находятся практически на нуле

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Межпарламентский диалог между Россией и США находится практически на нуле, при этом РФ заинтересована в восстановлении двусторонних отношений. Об этом заявил в пятницу на встрече с делегацией США в рамках российско-американской неправительственной группы "Дартмутский диалог" заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев.
Он отметил, что подобная встреча в стенах Совфеда проходит уже во второй раз, и российские сенаторы придают ей большое значение. Уровень двусторонних отношений, по словам Воробьева, сегодня оставляет желать лучшего, и Россия заинтересована в поисках путей для их нормализации. "Мы придаем большое значение развитию межпарламентских связей, межпарламентского диалога, который, к сожалению, находится сейчас практически в нулевом состоянии", - сказал сенатор.
В свою очередь сопредседатель российской части российско-американской группы "Дартмутский диалог", президент фонда "Мировая политика и ресурсы" Юрий Шафраник отметил, что группа уже более трех лет обсуждает тематику двустороннего сотрудничества. "Последние заседания в Вашингтоне и здесь [в Москве] показывают, что нам удается от перечисления проблем перейти к выработке возможных мер и тем [для] сотрудничества", - сказал он.
Вместе с тем Шафраник признал, что "нижнюю точку отрицательных отношений [страны] еще не прошли", однако команды - и российская, и американская - пытаются внести свою лепту в улучшение отношений по ряду направлений. "Наша встреча - это очень серьезный знак, что Россия открыта для сотрудничества", - подчеркнул сопредседатель российской части "Дартмунского диалога".
Во встрече также приняли участие председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев и первый зампред комитета по международным делам Сергей Кисляк.
Форум "Дартмутский диалог" впервые состоялся в октябре 1960 года в Дартмутском колледже США. В советские годы эта дискуссионная площадка, объединяющая представителей экспертных и общественных кругов двух стран, использовалась для диалога между обществами двух государств. "Дартмутский диалог" реанимирован в 2014 году по инициативе американской стороны - его участники в закрытом режиме пытаются выработать общие оценки политико-экономической ситуации в мире и сформулировать предложения по разумному взаимодействию России и США в сфере геополитических интересов двух стран.