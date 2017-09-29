РФ не обсуждает с Турцией возможность пролета своих военных самолетов над ее территорией

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Москва не обсуждает с Анкарой вопрос о разрешении задействованной в Сирии российской военной авиации использовать воздушное пространство Турции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли такая тема на переговорах лидеров двух стран в Анкаре в четверг.

"Такой вопрос не стоял [на переговорах]. Такого вопроса вообще нет [в повестке]", - сказал представитель Кремля.