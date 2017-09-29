МИД РФ: США пытаются оклеветать Россию по Афганистану для отвлечения внимания

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Попытки Вашингтона оклеветать Россию в афганском контексте предпринимаются в целях отвлечения внимания от своих ошибок. Об этом заявили в пятницу в МИД РФ в связи с заявлением министра обороны США Джеймса Мэттиса о последствиях якобы осуществляемых Москвой поставок вооружения талибам.

Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, американский генералитет продолжает порочную практику поддержания на плаву темы мифической российской помощи боевикам радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). "При этом подобные заявления не подкрепляются никакими доказательствами, - продолжили в МИД РФ. - Кстати, присутствовавший на пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг уже публично заявлял об отсутствии у альянса подтверждений какого-либо содействия Движению талибов со стороны Москвы. В этой связи считаем тем более неуместными любые намеки на последствия помощи террористам".

"Складывается устойчивое впечатление, что попытки США оклеветать Россию в афганском контексте предпринимаются в целях отвлечения внимания мировой общественности от своих многочисленных ошибок, допущенных в ходе 16-летнего пребывания в Афганистане, - подчеркнули в министерстве. - При этом до сих пор остаются без ответа наши вопросы относительно полетов "неопознанной" авиации в контролируемом США и НАТО небе Афганистана в интересах ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация "Исламское государство") и других тергруппировок".