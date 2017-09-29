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Законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций внесен в Думу

Политика
29 сентября, 18:04 дата обновления: 29 сентября, 18:12 UTC+3

В пояснительной записке к документу отмечается, что это "позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы"

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Законопроект о внесудебной блокировке сайтов запрещенных в РФ организаций внесен в пятницу на рассмотрение Госдумы. Авторами инициативы выступили единоросс Юрий Швыткин, представитель "Справедливой России" Олег Николаев и коммунист Александр Ющенко.

"Законопроектом предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа к информационным ресурсам запрещенных в России организаций, что позволит своевременно блокировать распространяемые ими информационные материалы", - говорится в пояснительной записке, размещенной в думской электронной базе данных.

Изменения планируется внести в статью "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", устанавливающую возможность незамедлительной блокировки информационного ресурса Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры РФ. В частности, статью планируется дополнить случаями обнаружения в интернете материалов, "изданных и (или) распространяемых иностранной или международной неправительственной организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ".

В настоящее время нежелательной на территории РФ признана деятельность 11 иностранных и международных НКО, напоминают авторы инициативы. При этом, про их данным, ни один из сайтов, используемых данными организациями, не заблокирован.

"Вместе с тем подобные ресурсы используются для подготовки и распространения материалов, направленных на дискредитацию внутренней и внешней политики России, для формирования негативного общественного мнения и дестабилизации обстановки в стране", - указывают разработчики. По их мнению, "такая ситуация обусловлена сложностями существующей процедуры блокировки интернет-ресурсов, используемых иностранными и международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ".

Действующая процедура блокировки

В настоящее время правоохранительные органы изучают сайт, возможно, подлежащий блокировке, и готовят документ, "в котором отражаются сведения о сайте, характер размещенной на нем информации, а также указывается на установление фактов свободного доступа неограниченного круга лиц к сайтам нежелательных организаций". Подготовленные материалы направляются в Генпрокуратуру, которая, в свою очередь, обращается с заявлением в суд для принятия решения о признании информации запрещенной для распространения в РФ. После принятия судом положительного решения Роскомнадзор на основании полученных материалов обязывает российских интернет-провайдеров ограничить доступ к конкретным сайтам. "При этом, учитывая возможность владельцев сайтов обжаловать указанное судебное решение в течение 3 месяцев со дня его вынесения, реализация запрета на распространение организациями информации и блокировка используемых ими интернет-ресурсов могут затянуться на срок до одного года", - констатируют парламентарии.

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