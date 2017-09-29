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Эксперт: Александр Усс обладает необходимыми для губернатора качествами

Политика
29 сентября, 20:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

Усс ранее сменил на должности главы Красноярского края Виктора Толоконского

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс обладает необходимыми качествами для управления регионом.

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"При оценке губернатора надо смотреть не на возраст (Уссу 62 года - прим. ТАСС), а на набор компетенций, которыми он обладает", - сказал Костин ТАСС, подчеркнув, что основной целью обновления губернаторского корпуса, по его мнению, является "повышение качества управления в новых политических, экономических и законодательных условиях". "Губернатор должен обладать тремя качествами: должен быть политическим лидером, способным представить программу, победить на выборах и объединить региональную элиту; иметь опыт хозяйственного управления и быть хорошим лоббистом", - отметил эксперт.

В этой связи глава ФоРГО сказал, что у Александра Усса "сложились продуктивные отношения с крупными промышленными компаниями, работающими в крае; в качестве председателя заксобрания он участвовал в формировании краевого бюджета и представляет себе экономику региона; у него рабочие и конструктивные отношения с федеральными политиками".

Ранее в пятницу глава государства принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, назначив врио главы региона председателя Законодательного собрания края Александра Усса.

Усс с 1997 года работал в Законодательном собрании Красноярского края - сначала депутатом, затем председателем. До парламентской работы Усс, закончивший Красноярский госуниверситет по специальности "Правоведение", занимался наукой, трудился в администрации региона. Усс женат, имеет троих детей.

64-летний Толоконский занимал пост губернатора Красноярского края с сентября 2014 года, в мае того же года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Кандидат с 2002 года

В сентябре 2002 года Александр Усс был соперником Александра Хлопонина (на тот момент - губернатора Таймыра) на выборах главы Красноярского края. Хлопонин тогда набрал больше голосов, однако краевой избирком дважды отказался признать выборы состоявшимися, ссылаясь на нарушения. В результате 3 октября 2002 года обоих соперников в Кремле принял Путин и назначил Хлопонина и. о. губернатора до решения вопроса о главе Красноярского края в законном порядке (он был утвержден в должности краевой комиссией спустя несколько дней). Президент на той встрече обратил внимание, что Усс остается на очень важном посту председателя Заксобрания Красноярского края, и выразил надежду на взаимодействие всех ветвей власти в интересах эффективного развития региона.

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