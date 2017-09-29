Эксперт: Александр Усс обладает необходимыми для губернатора качествами

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин полагает, что назначенный временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс обладает необходимыми качествами для управления регионом.

"При оценке губернатора надо смотреть не на возраст (Уссу 62 года - прим. ТАСС), а на набор компетенций, которыми он обладает", - сказал Костин ТАСС, подчеркнув, что основной целью обновления губернаторского корпуса, по его мнению, является "повышение качества управления в новых политических, экономических и законодательных условиях". "Губернатор должен обладать тремя качествами: должен быть политическим лидером, способным представить программу, победить на выборах и объединить региональную элиту; иметь опыт хозяйственного управления и быть хорошим лоббистом", - отметил эксперт.

В этой связи глава ФоРГО сказал, что у Александра Усса "сложились продуктивные отношения с крупными промышленными компаниями, работающими в крае; в качестве председателя заксобрания он участвовал в формировании краевого бюджета и представляет себе экономику региона; у него рабочие и конструктивные отношения с федеральными политиками".

Ранее в пятницу глава государства принял отставку губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, назначив врио главы региона председателя Законодательного собрания края Александра Усса.

Усс с 1997 года работал в Законодательном собрании Красноярского края - сначала депутатом, затем председателем. До парламентской работы Усс, закончивший Красноярский госуниверситет по специальности "Правоведение", занимался наукой, трудился в администрации региона. Усс женат, имеет троих детей.

64-летний Толоконский занимал пост губернатора Красноярского края с сентября 2014 года, в мае того же года он был назначен временно исполняющим обязанности главы региона.

Кандидат с 2002 года

В сентябре 2002 года Александр Усс был соперником Александра Хлопонина (на тот момент - губернатора Таймыра) на выборах главы Красноярского края. Хлопонин тогда набрал больше голосов, однако краевой избирком дважды отказался признать выборы состоявшимися, ссылаясь на нарушения. В результате 3 октября 2002 года обоих соперников в Кремле принял Путин и назначил Хлопонина и. о. губернатора до решения вопроса о главе Красноярского края в законном порядке (он был утвержден в должности краевой комиссией спустя несколько дней). Президент на той встрече обратил внимание, что Усс остается на очень важном посту председателя Заксобрания Красноярского края, и выразил надежду на взаимодействие всех ветвей власти в интересах эффективного развития региона.