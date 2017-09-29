Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава Калининградской области продлевает полномочия Олега Ткача в Совфеде еще на 5 лет

Политика
29 сентября, 21:14 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 29, сентября. /ТАСС

Полномочия Ткача, являющегося представителем от исполнительной власти области в Совете Федерации, продлевались уже дважды, в 2010 и 2015 годах

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пять лет продлевает полномочия сенатора Олега Ткача, который представляет регион в верхней палате российского парламента с 2004 года. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу после официального вступления в должность в Калининграде.

"Да, <...> (сенатором) будет Олег Поликарпович (Ткач)", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, определился ли он, кто будет представлять правительство региона в Совете Федерации.

Полномочия Ткача, являющегося представителем от исполнительной власти области в Совете Федерации, продлевались уже дважды, в 2010 и 2015 годах, Николаем Цукановым, который возглавлял область в 2010-2016 гг.

Олег Ткач родился 23 сентября 1967 года в городе Казатине Винницкой области Украинской ССР. В 1991 году закончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (философ, преподаватель философии). В 1994 году закончил аспирантуру МГУ. До начала работы в Совете Федерации являлся генеральным директором издательства "Олма Медиа Групп".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Алиханов, Антон Андреевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Случаи убийства военнослужащими РФ сослуживцев с 2007 года. Досье
2
Порошенко поручил подать иск против РФ из-за строительства Крымского моста
3
Главы пяти субъектов РФ ушли в отставку, работа президента с регионами будет продолжена
4
Биография врио губернатора Красноярского края Александра Усса
5
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Людмила Белоусова скончалась на 82-м году жизни
6
Военный, расстрелявший сослуживцев в Приамурье, родом из Дагестана
7
Суд заключил под стражу двух россиян, подозреваемых в шпионаже для Украины в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама