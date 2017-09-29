Глава Калининградской области продлевает полномочия Олега Ткача в Совфеде еще на 5 лет

КАЛИНИНГРАД, 29 сентября. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на пять лет продлевает полномочия сенатора Олега Ткача, который представляет регион в верхней палате российского парламента с 2004 года. Об этом губернатор сообщил журналистам в пятницу после официального вступления в должность в Калининграде.

"Да, <...> (сенатором) будет Олег Поликарпович (Ткач)", - сказал Алиханов, отвечая на вопрос, определился ли он, кто будет представлять правительство региона в Совете Федерации.

Полномочия Ткача, являющегося представителем от исполнительной власти области в Совете Федерации, продлевались уже дважды, в 2010 и 2015 годах, Николаем Цукановым, который возглавлял область в 2010-2016 гг.

Олег Ткач родился 23 сентября 1967 года в городе Казатине Винницкой области Украинской ССР. В 1991 году закончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (философ, преподаватель философии). В 1994 году закончил аспирантуру МГУ. До начала работы в Совете Федерации являлся генеральным директором издательства "Олма Медиа Групп".