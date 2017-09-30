Оппозиционные муниципальные депутаты Москвы создают свою ассоциацию

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты муниципальных собраний Москвы, избранные при поддержке экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, решили создать Ассоциацию независимых депутатов. Решение об этом было принято в субботу на созванном Гудковым собрании.

"Сегодня состоялась встреча наших муниципальных депутатов, на которой было принято решение о создании Ассоциации независимых депутатов", - сообщил ТАСС Гудков. По его словам, новая организация намерена заниматься повышением профессионального уровня вновь избранных депутатов муниципалитетов. "С новой ассоциацией будут работать эксперты по проблемам, отнесенным к их компетенции, например, по вопросам капитального ремонта. Консультативную помощь будут оказывать специалисты также из Швеции и Германии", - отметил экс-депутат Госдумы.

Гудков сообщил, что новые депутаты намерены добиваться расширения полномочий муниципальных собраний. "[Районные] советы, где у нас большинство, будет оспаривать в Конституционном суде ограничения полномочий муниципальных депутатов", - информировал Гудков. По словам политика, заявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2018, его сторонники получили большинство в муниципальных советах 19 районов.

"Мы также договорились оказывать политическое давление с целью изменения законодательства о муниципальном фильтре [для регистрации кандидата в мэры Москвы], вплоть до политических", - добавил Гудков, указав на то, что в настоящее время "вторая политическая сила в городе, несмотря на то, что провела почти 300 муниципальных депутатов, лишена возможности выдвинуть кандидата в мэры".

По итогам единого дня голосования 10 сентября, команда кандидатов в муниципальные депутаты Москвы, сформированная Дмитрием Гудковым и партией "Яблоко" получила более 270 мандатов. Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что на предстоящих в следующем году выборах мэра Москвы ни одна оппозиционная политическая сила ни по отдельности, ни вместе не смогут преодолеть муниципальный фильтр на выборах столичного мэра без поддержки депутатов от "Единой России".

Полномочия районного Совета депутатов

В соответствии с действующим законодательством, районные советы депутатов Москвы согласовывают список объектов благоустройства, разрабатываемый управой, а также формируют собственный список. Кроме того, одним из полномочий муниципального депутата является открытие и приемка работ по благоустройству жилых домов. В сфере ЖКХ депутаты осуществляют контроль за капитальным ремонтом домов и ремонтом подъездов, подписывая акты открытия и приемки работ.

Совет депутатов может вносить предложения по градостроительным проектам, обсуждаемым на публичных слушаниях. Эти предложения должны рассматриваться окружной комиссией по градостроительству, землепользованию и застройке перед утверждением заключения по проекту. Кроме того, Совет депутатов может согласовать или отказать в согласовании любого градостроительного проекта площадью до 1,5 тыс. кв. м. и религиозного объекта любой площади, а также новых палаток и киосков, а также летних веранд у кафе и ресторанов.

Совет согласовывает перевод жилых помещений в нежилые и установку шлагбаумов во дворах. Совет депутатов может также инициировать опрос жителей любого дома или квартала по любой или провести районный референдум по вопросам, отнесенным к сфере местного самоуправления, результаты которого будут обязательны для исполнения властями.