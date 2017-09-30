Оппозиционные муниципальные депутаты Москвы создают свою ассоциацию

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МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Депутаты муниципальных собраний Москвы, избранные при поддержке экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, решили создать Ассоциацию независимых депутатов. Решение об этом было принято в субботу на созванном Гудковым собрании.
"Сегодня состоялась встреча наших муниципальных депутатов, на которой было принято решение о создании Ассоциации независимых депутатов", - сообщил ТАСС Гудков. По его словам, новая организация намерена заниматься повышением профессионального уровня вновь избранных депутатов муниципалитетов. "С новой ассоциацией будут работать эксперты по проблемам, отнесенным к их компетенции, например, по вопросам капитального ремонта. Консультативную помощь будут оказывать специалисты также из Швеции и Германии", - отметил экс-депутат Госдумы.
Гудков сообщил, что новые депутаты намерены добиваться расширения полномочий муниципальных собраний. "[Районные] советы, где у нас большинство, будет оспаривать в Конституционном суде ограничения полномочий муниципальных депутатов", - информировал Гудков. По словам политика, заявившего о намерении выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра Москвы в 2018, его сторонники получили большинство в муниципальных советах 19 районов.
"Мы также договорились оказывать политическое давление с целью изменения законодательства о муниципальном фильтре [для регистрации кандидата в мэры Москвы], вплоть до политических", - добавил Гудков, указав на то, что в настоящее время "вторая политическая сила в городе, несмотря на то, что провела почти 300 муниципальных депутатов, лишена возможности выдвинуть кандидата в мэры".
По итогам единого дня голосования 10 сентября, команда кандидатов в муниципальные депутаты Москвы, сформированная Дмитрием Гудковым и партией "Яблоко" получила более 270 мандатов. Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что на предстоящих в следующем году выборах мэра Москвы ни одна оппозиционная политическая сила ни по отдельности, ни вместе не смогут преодолеть муниципальный фильтр на выборах столичного мэра без поддержки депутатов от "Единой России".
В соответствии с действующим законодательством, районные советы депутатов Москвы согласовывают список объектов благоустройства, разрабатываемый управой, а также формируют собственный список. Кроме того, одним из полномочий муниципального депутата является открытие и приемка работ по благоустройству жилых домов. В сфере ЖКХ депутаты осуществляют контроль за капитальным ремонтом домов и ремонтом подъездов, подписывая акты открытия и приемки работ.
Совет депутатов может вносить предложения по градостроительным проектам, обсуждаемым на публичных слушаниях. Эти предложения должны рассматриваться окружной комиссией по градостроительству, землепользованию и застройке перед утверждением заключения по проекту. Кроме того, Совет депутатов может согласовать или отказать в согласовании любого градостроительного проекта площадью до 1,5 тыс. кв. м. и религиозного объекта любой площади, а также новых палаток и киосков, а также летних веранд у кафе и ресторанов.
Совет согласовывает перевод жилых помещений в нежилые и установку шлагбаумов во дворах. Совет депутатов может также инициировать опрос жителей любого дома или квартала по любой или провести районный референдум по вопросам, отнесенным к сфере местного самоуправления, результаты которого будут обязательны для исполнения властями.