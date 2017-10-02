Воронков назвал ключевые направления работы антитеррористического бюро ООН

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Ключевые задачи недавно созданного Контртеррористического управления ООН - это предотвращение проявлений терроризма, противодействие боевикам, возвращающимся домой из горячих точек, борьба с террористической пропагандой, а также пресечение каналов финансирования преступников. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель генсека ООН, глава Управления организации по борьбе с терроризмом Владимир Воронков.

Дипломат рассказал, что в ходе министерской недели Генеральной Ассамблеи ООН у него состоялось порядка 50 встреч с представителями различных стран. "Теперь у нас есть лучшее понимание того, как строить дальнейшую работу. Есть ряд приоритетных тем, которые затрагивались в ходе этих встреч", - подчеркнул он.

"Конечно, предотвращение терроризма - это одна из важнейших тем, по которой мы будем работать", - подтвердил Воронков. Он напомнил, что в разных регионах существуют различные предпосылки для возникновения этого явления, и отметил, что будет очень важна аналитическая работа. "Вторая тема - это противодействие боевикам, имеющим опыт "грязной" работы в различных точках мира, прежде всего в Сирии и Ираке, - продолжил глава управления ООН. - Они возвращаются к прежним местам проживания, неся потенциальную угрозу возобновления террористической деятельности".

Третье направление - интернет и распространение террористической идеологии. "Если раньше звучали голоса о том, что интернет нельзя трогать, потому что это ущемление свободы слова, то сейчас позиция абсолютно изменилась, - констатировал Воронков. - Упор делается на противодействие террористической пропаганде, ведь именно при помощи интернета люди вовлекаются в террористическую деятельность, а террористы координируют свои действия в глобальном масштабе".

"Очень важная тема, которая затрагивалась во многих моих переговорах, - это финансирование терроризма, в том числе и наркотрафик", - сообщил дипломат. "Естественно, террористы не смогли бы создать такую масштабную сеть без масштабных финансовых вливаний", - указал он, добавив, что здесь "сходятся два направления - глобальный криминалитет и глобальный терроризм". По итогам всех консультаций планируется создать объемный документ, который будет представлен на рассмотрение генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Воронков обратил внимание, что во время общих прений на Генассамблее практически каждый выступающий затрагивал тему антитеррора. Так, предварительный анализ нового управления показал, что 85% ораторов "называли тему антитеррора одним из главных приоритетов международного сообщества".