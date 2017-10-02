Воронков: кампании в Ираке и Сирии - это только начало борьбы с терроризмом

ООН, 2 октября. /ТАСС/. Военные кампании против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) - это только начало пути к искоренению терроризма, и странам необходимо объединиться в борьбе с этим феноменом, преодолев взаимное недоверие. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Контртеррористического управления ООН, заместитель генерального секретаря всемирной организации Владимир Воронков.

По его словам, терроризм - это "глобальная угроза", требующая "адекватного глобального ответа". "Пока, я думаю, мы наблюдаем тенденцию к расширению террористической деятельности. Несмотря на то, что есть большие успехи и в Сирии, и в Ираке, это только начало пути по искоренению терроризма", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что международному сообществу необходимо проделать большую работу, в том числе "остановить вовлечение в террористическую деятельность в первую очередь молодежи и женщин". "Поэтому очень большой упор надо делать на превентивные меры. Для этого надо изучить момент, когда человек обращается к террористической деятельности", - отметил Воронков, назначенный главой Контртеррористического управления ООН в июне этого года.

Каждому региону - свой подход

Как сообщил заместитель генсека ООН, в конце сентября он провел более 50 встреч с высокопоставленными официальными лицами стран, которые "показали, что в каждом регионе может быть свой набор элементов", способствующих распространению радикальных идей.

"Не знаю, можно ли найти какой-то общий рецепт. В каждом регионе можно определить набор таких побудительных мотивов, которые способны привести к появлению терроризма. Я думаю, на эту работу будет сделан основной упор, потому что предотвратить какую-то проблему значительно проще, чем ликвидировать последствия", - отметил Воронков.

Глава управления, созданного по решению Генассамблеи 15 июня, констатировал, что терроризм "оказался настолько сильным международным феноменом, что ответ ему тоже должен быть международным". "Нужно преодолеть какие-то элементы недоверия между государствами, преодолеть ощущение того, что мы по-прежнему живем в мире без террора. Также странам необходимо понять, что нужно объединять усилия", - указал заместитель генсека.

В этой связи он напомнил об идее создания антитеррористического интернационала, которую озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на Генассамблее ООН в 2015 году. Воронков подчеркнул, что возглавляемое им управление будет стремиться внести вклад в преодоление противоречий между странами, а также поможет им найти необходимую волю для принятия совместных мер по борьбе с терроризмом.

"Если это удастся, я уверен, что для террора не останется никакого пространства. Потому что именно истинное объединение усилий для борьбы с террором является предпосылкой для победы над ним", - заявил собеседник агентства.

Роль интернет-компаний

По словам Воронкова, большую роль в борьбе с распространением радикальных идей играют интернет-компании. "Думаю, что за этим будущее. Нужно более плотное взаимодействие компаний, которые занимаются поддержанием и созданием социальных сетей. Насколько я понимаю, с их стороны также есть полное понимание той угрозы, которую несет террористическая риторика в соцсетях", - сказал он.

Заместитель генсека ООН отметил, что работа по привлечению интернет-компаний к контртеррористическим усилиям уже ведется. Он обратил внимание, что на полях завершившейся общеполитической дискуссии Генассамблеи прошло мероприятие, на котором обсуждалось взаимодействие правительств с частным сектором в сфере противодействия терроризму.

Воронков высказал мнение, что развитие цифровых технологий - это единственный элемент, который не учитывается в глобальной антитеррористической стратегии ООН, принятой в 2006 году. В остальном, подчеркнул заместитель генерального секретаря, это "очень всеобъемлющий документ", который охватывает в том числе силовые меры, превентивную дипломатию и соблюдение прав человека.

Как напомнил Воронков, очередной, шестой обзор выполнения стратегии пройдет в июне 2018 года. "Каждый обзор стратегии приводит к обновлению многих элементов", - отметил собеседник агентства.