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Визит короля Саудовской Аравии в РФ состоится 5 октября

Политика
2 октября, 8:45 дата обновления: 2 октября, 9:17 UTC+3

Об этом информировал помощник российского лидера Юрий Ушаков

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Мы ждем короля с визитом 5 октября", - сказал он.

29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва придает большое значение предстоящему визиту в РФ короля Сальмана. Он отметил, что Саудовская Аравия играет важнейшую роль в арабских и межарабских делах, являясь одним из лидеров арабского мира, поэтому, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока, и в Сирии в частности.

Песков выразил надежду, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений.

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Темы
Визит короля Саудовской Аравии в Россию
Персоны
Ушаков, Юрий Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Сауд, Сальман бен Абдель Азиз, Аль
Страны
Россия Саудовская Аравия
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