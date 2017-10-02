Визит короля Саудовской Аравии в РФ состоится 5 октября

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Визит короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву состоится 5 октября. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Мы ждем короля с визитом 5 октября", - сказал он.
29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Москва придает большое значение предстоящему визиту в РФ короля Сальмана. Он отметил, что Саудовская Аравия играет важнейшую роль в арабских и межарабских делах, являясь одним из лидеров арабского мира, поэтому, безусловно, Россия заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог, в том числе и в рамках обсуждения ситуации в регионе Ближнего Востока, и в Сирии в частности.
Песков выразил надежду, что этот визит придаст новый мощный импульс для развития двусторонних отношений.