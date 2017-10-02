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Суд заочно рассмотрит дело россиянина за наемничество в батальоне "Азов"

Политика
2 октября, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, октября. /ТАСС

По данным следствия, Роман Железнов открыто сотрудничал с украинскими националистами и принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении россиянина Романа Железнова, обвиняемого в боевых действиях в составе националистического батальона "Азов" на Украине. Как сообщила представитель СК Светлана Петренко, ему заочно предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

"По данным следствия, Роман Железнов, являясь активным сторонником националистических идей, открыто афишировавший свою принадлежность к российским неофашистам весной 2014 года связался с украинскими националистами, после чего прибыл на Украину и добровольно вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", - сообщила представитель СК. По данным следствия, пройдя боевую подготовку на базах батальона "Азов", в том числе обращению с оружием и взрывчаткой, россиянин с 2014 по 2016 год принимал участие в боевых действиях на юго-востоке Украины против сил народного ополчения самопровозглашенной ДНР, за что получал материальное вознаграждение.

"Свою деятельность в батальоне Роман Железнов освещал среди украинских националистов, позиционируя себя помощником украинского народа в борьбе с оккупантами", - сообщили в СК.

Железнов скрывается от российских правоохранительных органов. Уголовное дело в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу заочно.

В СК напомнили, что это не первый националист из "Азова", привлеченный к уголовной ответственности за участие в боевых действиях на юго-востоке Украины. В июне 2017 году суд заочно признал другого россиянина - Артема Широбокова - виновным по той же статье и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

"Выявление лиц, участвовавших в качестве наемников в боевых действиях, продолжается", - сообщила представитель СК.

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