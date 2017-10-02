Путин прибыл с официальным визитом в Ашхабад

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АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Туркмению.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров российского лидера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи запланировано подписание ряда российско-туркменских документов.
В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в декабре 2012 года, а президент этой страны приезжал в РФ с рабочим визитом в прошлом ноябре. В текущем году лидеры трижды говорили по телефону.
В преддверии визита Путина в Ашхабад правительство РФ одобрило проекты соглашений между Россией и Туркменией о развитии сотрудничества в сферах туризма и сельского хозяйства. Как сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Туркмению в середине сентября, к визиту президента РФ стороны готовят ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, которые дадут новый импульс развитию двусторонних связей.
Всего в настоящее время между Россией и Туркменией подписано более 120 соглашений и договоров. Основополагающим является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (сменил аналогичный документ от 1992 года).
В основе торгово-экономического сотрудничества двух стран - межправительственные соглашения о свободной торговле от 11 ноября 1992 года и о торгово-экономическом сотрудничестве от 30 августа 2008 года. С февраля 2003 года работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
Дипломатические отношения между Россией и Туркменистаном были установлены 8 апреля 1992 года.