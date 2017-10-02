Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.09:
$ 58.02
€ 68.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин прибыл с официальным визитом в Ашхабад

Политика
2 октября, 13:37 UTC+3 АШХАБАД АШХАБАД 2, октября. /ТАСС

В ходе переговоров российского лидера с президентом Туркменистана будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в понедельник прибыл с официальным визитом в Туркмению.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе переговоров российского лидера с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым будут рассмотрены ключевые вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, научно-образовательной и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальные региональные проблемы. По итогам встречи запланировано подписание ряда российско-туркменских документов.

В предыдущий раз Путин посещал Туркмению в декабре 2012 года, а президент этой страны приезжал в РФ с рабочим визитом в прошлом ноябре. В текущем году лидеры трижды говорили по телефону.

В преддверии визита Путина в Ашхабад правительство РФ одобрило проекты соглашений между Россией и Туркменией о развитии сотрудничества в сферах туризма и сельского хозяйства. Как сообщала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, посетившая Туркмению в середине сентября, к визиту президента РФ стороны готовят ряд межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений, которые дадут новый импульс развитию двусторонних связей.

Всего в настоящее время между Россией и Туркменией подписано более 120 соглашений и договоров. Основополагающим является Договор о дружбе и сотрудничестве от 23 апреля 2002 года (сменил аналогичный документ от 1992 года).

В основе торгово-экономического сотрудничества двух стран - межправительственные соглашения о свободной торговле от 11 ноября 1992 года и о торгово-экономическом сотрудничестве от 30 августа 2008 года. С февраля 2003 года работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству.

Дипломатические отношения между Россией и Туркменистаном были установлены 8 апреля 1992 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Матвиенко, Валентина Ивановна Бердымухамедов, Гурбангулы Мяликгулыевич
Страны
Россия Туркмения
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лауреаты Нобелевских премий - наши соотечественники. Досье
2
Стрельба на концерте в Лас-Вегасе. Онлайн
3
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
4
Источник: в Курской области совершено нападение на пограничников
5
В результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли не менее 20 человек
6
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
7
Еврокомиссия назвала референдум в Каталонии незаконным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама