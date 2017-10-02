Путин 3 октября примет верительные грамоты 20 новых послов в РФ, в том числе из США и ЕС

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МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Кремль официально объявил о церемонии вручения верительных грамот, в ходе которой президенту РФ Владимиру Путину представят новых послов в России из США и Евросоюза. Как сообщила пресс-служба главы государства, церемония состоится 3 октября в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Помимо нового главы американского диппредставительства в РФ Джона Хантсмана и посла Евросоюза Маркуса Флориана Эдерера в Кремль приглашены 18 высокопоставленных дипломатов. В частности, в церемонии примут участие послы Аргентины Рикардо Эрнесто Лагорио, Гренады Олег Фирер, Доминиканы Хосе Мануэль Кастильо Бетансес, Замбии Шедрек Чингембу Лувита.
Верительные грамоты президенту также передадут послы Йемена Ахмед Салем аль-Вахейши, Испании Игнасио Ибаньес Рубио, Кипра Леонидас Маркидис, Лаоса Сивиенгпхет Пхетворасак, Латвии Марис Риекстиньш, Малави Майкл Барт Камфамбе Нкома, Малайзии Мат Дрис бин Якуб. Кроме того, в церемонии запланировано участие глав дипмиссий в РФ Мексики Нормы Берты Пенсадо Морено, Молдовы Андрея Негуцы, Мьянмы Ко Ко Шейна, Португалии Паулу Жоао Лопеша ду Регу Визеу Пинейру, Уганды Джонсона Агара Олвы, Франции Сильви-Аньес Берманн и Тончи Станичича.
Церемония вручения верительных грамот символизирует начало дипломатической карьеры нового посла в стране назначения. На нее приглашаются дипломаты, прибывшие в Россию в последние недели. По традиции, президент РФ обращается к ним с кратким приветствием и принимает их верительных грамоты. Завершается церемония неформальной беседой за бокалом шампанского.