Путин вручил президенту Туркмении орден Александра Невского

АШХАБАД, 2 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил президенту Туркмении Гурбангулы Бердымухамедову орден Александра Невского. Церемония прошла в зале "Махтумкули" президентского дворца в Ашхабаде после российско-туркменских переговоров на высшем уровне.

Указ о присуждении туркменскому лидеру ордена Александра Невского был подписан президентом РФ 29 июня текущего года, когда Бердымухамедову исполнилось 60 лет. Награда вручена "за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между РФ и Туркменистаном, а также в обеспечение стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе".

В свою очередь Бердымухамедов вручил Путину новую госнаграду Туркмении - "За заслуги в развитии сотрудничества".

Путин посещает Туркмению впервые с декабря 2012 года. Президент этой республики в предыдущий раз был в РФ с визитом в прошлом ноябре. В текущем году лидеры трижды говорили по телефону.

Орден Александра Невского существовал в Российской империи. Затем, с 1942 года, это имя носил один из полководческих орденов СССР. В 2010 году орден Александра Невского стал гражданской наградой, знак которой воспроизводит внешний вид дореволюционного ордена.

Близость позиций РФ и Туркмении

Позиции Москвы и Ашхабада по большинству международных вопросов близки или совпадают, заявил Путин.

По словам российского лидера, встреча прошла в очень конструктивной атмосфере. "Практически по всем международным вопросам мы отметили, что наши взгляды совпадают или очень близки", - подчеркнул Путин. Он сообщил, что стороны обменялись информацией по ключевым и наиболее острым темам, в том числе, в рамках постсоветского пространства, а также обсудили ситуацию в Афганистане и т.д.

Первостепенное внимание на переговорах было уделено экономическим и гуманитарным связям двух стран, заключил Путин. Он выразил уверенность, что все намеченные в подписанных сегодня по итогам переговоров документах планы будут реализовываться.

В свою очередь Бердымухамедов также обратил внимание на то, что по многим вопросам международной и региональной повестки дня Туркмения и России демонстрируют либо совпадение, либо сходство позиций. По его словам, обсуждалось взаимодействие двух стран на Каспии, была подтверждена обоюдная готовность к расширению торгово-экономического сотрудничества. Бердымухамедов, в частности подчеркнул, что Туркмения заинтересована в деятельности российских крупных компаний на ее территории.

Президент России также Бердымухамедова за поддержку русского языка в республике.

Выступая на церемонии вручения президенту Туркмении российского ордена Александра Невского, Путин назвал Бердымухамедова сторонником самых тесных партнерских отношений двух стран. Особой благодарности, по словам президента РФ, заслуживает заботливое отношение туркменского лидера к русскому языку. "Сегодня его преподают в большинстве туркменских школ. Русский язык широко используется в туркменистане в качестве средства межнационального общения", - отметил Путин. Глава российского государства заключил, что это способствует укреплению двусторонних связей.