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Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве с Германией в решении актуальных вопросов

Политика
3 октября, 12:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Российский лидер поздравил президент ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и канцлера Ангелу Меркель с Днем Германского единства

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю национального праздника - Дня Германского единства.

"В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету "перекрестных" годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин подтвердил заинтересованность в наращивании совместных усилий с германской стороной по решению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Германии в русле обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте и в мире в целом.

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Персоны
Меркель, Ангела Штайнмайер, Франк-Вальтер
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