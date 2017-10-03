Путин: РФ заинтересована в сотрудничестве с Германией в решении актуальных вопросов

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Федеральному президенту Федеративной Республики Германия Франку-Вальтеру Штайнмайеру и Федеральному канцлеру Федеративной Республики Германия Ангеле Меркель по случаю национального праздника - Дня Германского единства.

"В России придают большое значение сохранению позитивного потенциала, накопленного за долгое время в отношениях с Германией. Рассчитываем, что продолжающий эстафету "перекрестных" годов Год регионально-муниципальных партнерств будет способствовать расширению взаимовыгодных двусторонних связей в различных сферах", - отметил в поздравлении глава российского государства.

Путин подтвердил заинтересованность в наращивании совместных усилий с германской стороной по решению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня в интересах народов России и Германии в русле обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте и в мире в целом.