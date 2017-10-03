Источник: речи о сдаче Поклонской мандата депутата не идет

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Предложений депутату Госдумы Наталье Поклонской ("Единая Россия") сдать мандат не было, речи об этом не идет, сообщил во вторник ТАСС источник в руководстве фракции единороссов.
"Речи о сдаче Поклонской мандата депутата не идет, - сказал он. - С ней проводились беседы в целом по ситуации с [фильмом] "Матильда" - только и всего".
Ранее ряд СМИ сообщили, что в Госдуме и в администрации президента Поклонской предлагают определиться - остановить кампанию против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" или выйти из фракции парламентского большинства и добровольно сдать мандат депутата.
Вокруг фильма "Матильда" возник резонанс в связи с разгоревшимся спором Учителя и Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя, канонизированного РПЦ, и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.