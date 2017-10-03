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Источник: речи о сдаче Поклонской мандата депутата не идет

Политика
3 октября, 13:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

По словам собеседника ТАСС, с парламентарием "проводились беседы" по ситуации вокруг фильма "Матильда"

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МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Предложений депутату Госдумы Наталье Поклонской ("Единая Россия") сдать мандат не было, речи об этом не идет, сообщил во вторник ТАСС источник в руководстве фракции единороссов.

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"Речи о сдаче Поклонской мандата депутата не идет, - сказал он. - С ней проводились беседы в целом по ситуации с [фильмом] "Матильда" - только и всего".

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Госдуме и в администрации президента Поклонской предлагают определиться - остановить кампанию против фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" или выйти из фракции парламентского большинства и добровольно сдать мандат депутата.

Вокруг фильма "Матильда" возник резонанс в связи с разгоревшимся спором Учителя и Поклонской. Парламентарий считает, что фильм оскорбляет память царя, канонизированного РПЦ, и чувства верующих, а режиссер называет недопустимыми попытки Поклонской повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу картины. Фильм должен выйти в российский кинопрокат 26 октября.

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Ситуация вокруг фильма "Матильда"
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Учитель, Алексей Ефимович Поклонская, Наталья Владимировна
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